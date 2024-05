34. kolejka Fortuna 1. Ligi. Wiele znaków zapytania na zapleczu Ekstraklasy. Wisła Kraków będzie w barażach? Arka Gdynia obroni pozycję? Jakub Maj

Arka Gdynia blisko awansu do Ekstraklasy PAP/Marcin Gadomski

Sezon Ekstraklasy i Fortuna 1. Ligi zbliża się do końca. Została tylko jedna kolejka, ale znaków zapytania jest bardzo dużo. Na drugim szczeblu rozgrywkowym wiele zespołów walczy o awans do piłkarskiej elity. Wisła Kraków rzutem na taśmę może dostać się do baraży. Arka Gdynia w ostatnim meczu zagra z GKS-em Katowice o 2. miejsce.