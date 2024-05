Mauricio Pochettino zwolniony z Chelsea po zakończeniu sezonu. Argentyńczyk nie będzie kontynuował pracy Jakub Jabłoński

Szokująca decyzja w angielskim klubie. Zwolniono trenera! PAP/EPA/DAVID CLIFF

Mauricio Pochettino został we wtorek wieczorem zwolniony z Chelsea po zakończeniu w weekend długiego, a zarazem wymagającego sezonu angielskiej ekstraklasy. "The Blues" pod jego wodzą ostatecznie zajęli szóste miejsce, które uprawnia do rywalizacji w europejskich pucharach, a konkretnie najsłabszej Ligi Konferencji. Argentyńczyk nie będzie kontynuował pracy z klubem ze Stamford Bridge. Trzęsienie ziemi w Londynie!