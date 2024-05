Mecz Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen online. Wielki finał Ligi Europy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Atalanta Bergamo - Bayer 04 Leverkusen ONLINE. Wielki finał Ligi Europy

Atalanta jest dość niespodziewanym finalistą, bo po losowaniu końcowych rund fazy pucharowej wydawało się, że Bayer zagra o trofeum z Liverpoolem. "The Reds" nie poradzili sobie jednak z rywalem z Bergamo, wręcz sensacyjnie ulegając na Anfield 0:3. We Włoszech gospodarze przegrali wprawdzie 0:1, ale mieli kontrolę nad przebiegiem meczu i nie pozwolili utytułowanemu rywalowi się rozpędzić. Dzięki efektownej i coraz bardziej skutecznej grze Atalanta dotarła także do finału Pucharu Włoch, który przegrała z Juventusem Turyn, i zapewniła sobie co najmniej piąte miejsce w ekstraklasie i jest już pewna awansu do Ligi Mistrzów.

Xabi Alonso, trener Bayeru: - Atalanta to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z najwyższej półki. Trener ma jasny plan, piłkarze mają świetną mentalność, a zespół szeroki skład. Jeśli damy z siebie wszystko, mamy szansę, ale będzie ciężko.