Mecz Napoli - FC Barcelona ONLINE. Hit Ligi Mistrzów z Lewandowskim, ale bez Zielińskiego. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Mecz Napoli - FC Barcelona ONLINE

Jedni i drudzy sięgnęli w zeszłym roku po tytuły mistrzowskie, a teraz borykają się z licznymi kłopotami. Napoli nie ma większych szans nawet na podium we Włoszech, natomiast Barcelona ma dużą stratę do Realu Madryt.

Dzisiejszy mecz w Neapolu poprowadzi sędzia Felix Zwayer (Niemcy). Napoli tylko bez Zielińskiego. W składzie Barcelony zabraknie Gaviego, Alejandro Balde czy Ferrana Torresa.

Xavi, trener Barcelony: - Napoli zmieniło trenera bardzo krótko przed spotkaniem, miało swoje powody. Nie jest łatwo się przygotować do takiego meczu, bo nie wiemy, czego się spodziewać. Nowy szkoleniowiec dobrze zna to miejsce. Nie wiem, jakiego użyje schematu taktycznego i systemu. Ważne jest, abyśmy skoncentrowali się na naszym systemie gry. Na tym, co chcemy zrobić. Na naszych ambicjach i celu, czyli awansie do kolejnej rundy.

Przewidywane składy na mecz Napoli - Barcelona:

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Østigård, Rrahmani, Mazzocchi - Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Kwaracchelia, Osimhen.

Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo - De Jong, Christensen, Gündogan - Yamal, Pedri, Lewandowski.