Mecz Niemcy - Dania na Euro 2024 przerwany z powodu burzy i ulewy w Dortmundzie

Euro 2024: Pogoda pokrzyżowała plany na mecz Niemcy - Dania

W ciągu dnia temperatura w Dortmundzie dochodziła nawet do 34 stopni Celsjusza . Meteorolodzy zawczasu alarmowali, że do burzy dojdzie podczas wieczornego meczu. I tak się faktycznie stało, tuż przed końcem pierwszej połowy, przy bezbramkowym remisie.

To było potężne oberwanie chmury. Woda lała się strumieniami - także na głowy kibiców z powodu niedoskonałości stadionu. Na murawę wylądowały z kolei kulki gradu ; niektóre wielkości piłeczki do ping ponga.

- Pan Michael Oliver uznał, że to jest niebezpieczne, by nastawiać się na tę pogodę, na te zjawiska atmosferyczne. Wiemy, że zdarzały się w takich sytuacjach nieszczęścia. Bezpieczniej jest zejść do szatni, przeczekać, dograć dziesięć minut później niż ryzykować - tłumaczył decyzję sędziego Jacek Laskowski, komentator TVP.