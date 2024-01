Mecz piłki ręcznej Niemcy - Szwajcaria na stadionie piłkarskim Fortuny Düsseldorf. Padł rekord frekwencji tej dyscypliny

W środę u naszych zachodnich sąsiadów rozpoczęły się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. W meczu Niemcy - Szwajcaria padł rekord frekwencji tej dyscypliny. Widowisko śledziło tyle, ile zazwyczaj mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na PGE Narodowym w Warszawie. Jak to możliwe? Ano dlatego, że skorzystano ze stadionu piłkarskiego Fortuny Düsseldorf.

Mecz piłki ręcznej Niemcy - Szwajcaria na stadionie

Niemcy zadbali, by o szczypiorniaku zrobiło się znowu głośno. Na potrzeby popularyzacji mistrzostw postanowili wyśrubować własny rekord frekwencji. Zagrali tam, gdzie do niedawna mogliśmy obserwować naszych piłkarzy nożnych, czyli gospodarzy stadionu drugoligowej Fortuny Düsseldorf: Dawida Kownackiego i Michała Karbownika. To stadion kryty i właśnie pod dachem, tak jak na PGE Narodowym w Warszawie czy na stadionie w Kopenhadze, odbył się dzisiaj mecz piłki ręcznej. Organizatorzy przygotowali aż 54 tys. wejściówek: większość na stałych trybunach i te najlepsze na poziomie boiska, które stanęły w miejscach, gdzie zazwyczaj toczy się walka w piłkarskiej 2. Bundeslidze. Bilety były do nabycia w cenie od 26 do 131,50 euro. Ostatecznie na mecz Niemcy - Szwajcaria przyszło 53 586 osób. To o wiele więcej niż w 2014 roku na stadionie we Frankfurcie, gdzie odbyło się spotkanie Rhein-Neckar Loewen z HSV Hamburg (44 189 osób).

Andreas Wolff bohaterem meczu Niemcy - Szwajcaria

Co do samego meczu to Niemcy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem Szwajcarii. Już na przerwę schodzili z prowadzeniem 13-8. Skończyło się na wysokim zwycięstwie 27-14. Między słupkami szalał bramkarz Industrii Kielce, Andreas Wolff, uznany zawodnikiem meczu. Skuteczność jego interwencji wyniosła aż 59 procent (13/22).

W czwartek swój udział w mistrzostw Europy rozpoczyna Polska. W pierwszym meczu nasza reprezentacja zagra z faworyzowaną Norwegią w Mercedes-Benz Arena w Berlinie. Początek o godzinie 20:30, transmisja w Eurosport 1. Co ciekawe, my Polacy też potrafimy zadbać o nietypowe rekordy frekwencji. W 2017 roku nasi siatkarze zainaugurowali mistrzostwa świata z Serbią na PGE Narodowym w towarzystwie aż 65 tys. widzów. Niestety, mecz wygrali Serbowie i to gładko 3:0.

