Mecz Polska - Wyspy Owcze zostanie zbojkotowany? PZPN ma problem. Stanowczy apel do kibiców reprezentacji Polski Piotr Rzepecki

Mecz Polska - Wyspy Owcze 7 września przy pustych trybunach? Do takiej sytuacji chcą doprowadzić członkowie "Ultras Polska '23". Grupa wystosowała komunikat nawołujący kibiców do bojkotu meczu na PGE Narodowym. Jest to rzecz jasna spowodowane słabymi wynikami sportowymi i aferami wizerunkowymi federacji.