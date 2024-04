Mecz Real - Barcelona. Gol Christensena w 6 minucie. Królewscy zdezorientowani na początku El Clasico

Real - Barcelona. Mocne otwarcie El Clasico

Barcelona zaskoczyła Real wysokim pressingiem. Właśnie dzięki niemu wywalczyła rzut rożny, po którym padła bramka. Udział miał w tym Robert Lewandowski, bo to jemu wybito wślizgiem piłkę za linię końcową.

- Jeżeli Toni Kroos decyduje się na wślizg we własnym polu karnym to mamy do czynienia z sekwencją błędów - tłumaczył widzom Canal+ Premium Tomasz Ćwiąkała.

Mecz Real - Barcelona: Vinicius Junior odpowiedział z karnego

A po chwili Barcelona objęła prowadzenie. Christensen najlepiej odnalazł się w polu karnym i głową trafił z okolicy długiego słupka. Przeskoczył Kroosa, wykorzystał pusty przelot Łunina. To drugi gol obrońcy w tym sezonie, ale zarazem pierwszy w La Liga.

Real doprowadził do wyrównania w 18 minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Vinicius Junior. Brazylijczyk uderzył bliżej lewego słupka.