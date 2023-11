Mecz Sturm Graz - Raków Częstochowa ONLINE. Mistrz Polski musi sięgnąć po komplet. GDZIE OGLĄDAĆ MECZ? TRANSMISJA NA ŻYWO

Liga Europy. Mecz Sturm - Raków ONLINE

Czas na przedostatni mecz Rakowa Częstochowa w Lidze Europy. "Medaliki" muszą ze Sturmem sięgnąć po komplet, by myśleć o grze na wiosnę w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski zebrali tylko 1 punkt, do austriackiej drużyny tracą aż trzy. Jeśli drużyna Dawida Szwargi wygra, to doskoczy do rywali. Jeśli zremisuje bądź przegra to zakończy udział w europejskich pucharach na fazie grupowej.

Faza pucharowa Ligi Europy jest już dla Rakowa nieosiągalna. Pierwsza Atalanta i drugi Sporting mają zbyt dużą przewagę, ale drużyna mistrza Polski cały czas liczy się w grze o awans z trzeciego miejsca w grupie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Premierowy udział Rakowa w europejskich pucharach zakończony awansem do fazy pucharowej? To brzmi jak świetny plan.