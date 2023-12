Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów ONLINE. Pierwszoligowcy o ćwierćfinał Pucharu Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów ONLINE

Ostatni raz te drużyny spotkały się na początku sezonu - w sierpniu. Stal była niegotowa do wyzwania. Po głębokiej przebudowie kadrowej jedynie traciła punkty. Przy Reymonta mecz skończył się bezbramkowym remisem.

Dziś Stal jest ledwie trzy punkty w ligowej tabeli za Wisłą. I tak jak ona ma szansę, by awansować do grona najlepszych ośmiu drużyn w Pucharze Polski. W weekend odrobiła dwie bramki z Polonią Warszawa, remisując 2:2. Wisła poległa natomiast w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką (1:2). Na konferencji do dymisji podał się Radosław Sobolewski. Jego decyzję przyjęto, więc dziś drużynę poprowadzi awaryjnie Mariusz Jop z rezerw.

Do tej pory Wisła wyeliminowała w Pucharze Polski znajomych z ligi: Lechię Gdańsk (2:1 pd.) oraz Polonię Warszawa (3:0). Stal ma na rozkładzie rezerwy Miedzi Legnica (3:0) oraz ekstraklasową Puszczę Niepołomice (1:0).