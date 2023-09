Mecze Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa w LK i LE w otwartej telewizji? TVP Sport rozmawia z Viaplay

Kibice będą zadowoleni! TVP Sport walczy o prawa z Viaplay

Jak poinformował dziennikarz Weszło.com Maciej Wąsowski aktualnie są prowadzone rozmowy między TVP Sport , a Viaplay w sprawie otwartej transmisji wszystkich meczów w europejskich pucharach Legii, jak i Rakowa. Telewizji publicznej bardzo zależy na pozyskaniu praw do wszystkich meczów, a nie tylko domowych, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie w przypadku Lecha Poznań .

Atrakcyjni rywale

"Medaliki" trafiły do bardzo wyrównanej grupy. Na pierwszy rzut oka o awans do fazy pucharowej z dwóch pierwszych miejsc może być bardzo trudno podopiecznym Dawida Szwargi. Przede wszystkim jeśli spojrzymy na składy włoskiej Atalanty Bergamo oraz portugalskiego Sportingu Lizbona. Łączna wartość kadr obu zespołów to bowiem 545 mln euro.