Media: Legia Warszawa jest zainteresowana sprowadzeniem Michała Kucharczyka. 32-latek wróci do byłego klubu?

Michał Kucharczyk może dołączyć do Legii Warszawa

Michał Kucharczyk to jeden z najbardziej znanych polskich ligowców. Pomocnik najwięcej lat swojej kariery spędził w Legii Warszawa. Do stołecznego klubu przeniósł się w 2009 roku, natomiast "Wojskowych" opuścił w 2019 roku. Po rocznej przygodzie w Rosji wrócił do Ekstraklasy, aby bronić barw Pogoni Szczecin. Tam występował trzy lata i postanowił jeszcze raz spróbować swoich sił za granicą - tym razem w Uzbekistanie w drużynie Paxtakor Taszkent. Niedawno Kucharczyk zdobył mistrzostwo z tym zespołem i rozwiązał kontrakt. Obecnie trenuje w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, czyli ekipie, w której wchodził w świat seniorskiej piłki.

Niewykluczone, że Michał Kucharczyk niedługo ponownie wybiegnie na boiska w koszulce polskiego zespołu. Portal Legia.net informuje, że rezerwy Legii Warszawa zastanawiają się nad podpisaniem kontraktu z dobrze znanym zawodnikiem. Stołeczny klub chce awansować do 2. ligi, gdzie grają rezerwy Lecha Poznań, Zagłębia Lubin i ŁKS Łódź.