MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Jacek Czaplewski

Wygwizdany hymn, anulowana bramka, strzał życia Albańczyka, po przerwie jeszcze jeden stracony gol. W niedzielny wieczór wszystkie plagi spadły na Polaków! Zobaczcie memy o meczu, który zepsuje poniedziałek wszystkim rodakom, a może nawet pokrzyżuje plany na czerwiec 2024 roku, gdy Niemcy zorganizują Euro... Bez nas?! Internet Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska.