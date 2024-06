Michał Koj nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków. Kolejny piłkarz z ekstraklasowym doświadczeniem w 2. lidze

Michał Koj przenosi się z Puszczy Niepołomice do Wieczystej Kraków, która niedawno awansowała do 2. ligi. 30-letni obrońca w minionym sezonie zagrał w 19 meczach Ekstraklasy, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Doświadczony defensor podpisał dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

- Koj ostatnie dwa sezony spędził w Puszczy Niepołomice, w której barwach na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał 19 meczów i zdobył 1 gola. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpił 135 razy i zaliczył 11 trafień. W swoim piłkarskim CV ma mecze w Koronie Kielce, Górniku Zabrze, Ruchu Chorzów czy Pogoni Szczecin. Jest wychowankiem Slavii Ruda Śląska, skąd trafił do MSPN Górnik Zabrze, a następnie do młodzieżowych zespołów Ruchu Chorzów. W wieku 16 lat trafił do młodzieżowych drużyn greckiego Panathinaikosu - tak Wieczysta przedstawiła swojego nowego zawodnika.