Michał Probierz na meczu Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin. Gol z rożnego Bartłomieja Wdowika, dowołanego do reprezentacji Polski

Michał Probierz: najpierw Warszawa, potem Białystok

To był pracowity dzień dla selekcjonera. Zaczął się w Warszawie, gdzie Probierz przemawiał przed delegatami PZPN na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. - Obserwujemy około 70 piłkarzy, przy powołaniach skupiamy się na 44. Czterech zadebiutowało z Mołdawią. To jedyna droga, by odmładzać kadrę - tłumaczył zgromadzonym w jednym z hotelów.

Wieczorem Probierz wrócił do Białegostoku. Nim zajrzał do domu, odwiedził stadion przy Słonecznej. Jagiellonia prędko objęła prowadzenie i została przynajmniej na chwilę liderem tabeli PKO Ekstraklasy.

Na boisku od początku biegało dwunastu Polaków - pięciu w składzie Jagiellonii i siedmiu w Zagłębiu. Niektórzy z nich grają dla kadr młodzieżowych jak Dominik Marczuk czy Tomasz Pieńko. U Probierza na październikowym zgrupowaniu znalazł się jedynie Bartłomiej Wdowik. I to po jego odchodzącym dośrodkowaniu do siatki trafił Mateusz Skrzypczak.