Michał Probierz nie chce zmienić swojej hierarchii bramkarzy w reprezentacji Polski. Marcin Bułka poza barażami? Jakub Jabłoński

Reprezentacja Polski. Michał Probierz w dalszym ciągu uparł się na Bartłomieja Drągowskiego jako trzeciego bramkarza reprezentacji Polski. Świetne recenzje 24-letniego Marcina Bułki we francuskiej OGC Nice absolutnie do niego nie trafiają. - Upieram się przy tym dlatego, że jest to już ustalone - przyznał w rozmowie z Mateuszem Borkiem na Kanale Sportowym.