Marcin Bułka w aktualnej formie byłby z miejsca powołany do reprezentacji Francji. Legenda AS Monaco nie ma wątpliwości

We Francji go chwalą, a w Polsce... Marcin Bułka robi furorę na Lazurowym Wybrzeżu!

Trzeba przyznać, że takiego wejścia Marcina Bułki we francuską ekstraklasę chyba nikt się nie spodziewał. Polski bramkarz jest wręcz fenomenalny, a zachwyty nad nim płyną niemalże z każdej strony. Niestety... we Francji potrafią go docenić, ale w reprezentacji Polski nasz selekcjoner otwarcie przyznaje, że nadal Bartłomiej Drągowski jest u niego wyżej w hierarchii.

W rozmowie z redakcją WP Sportowe Fakty legendarny bramkarz AS Monaco Jean-Luc Ettori na pytanie Piotra Koźmińskiego, czy gdyby Bułka był Francuzem to miałby już szansę na powołanie do kadry "Trójkolorowych" odpowiedział bez wahania, że polski golkiper śmiało mógłby tam spowodować nie lada panikę.