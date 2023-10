Marcin Bułka, podstawowy bramkarz OGC Nice nominowany do tytułu najlepszego piłkarza września we francuskiej Ligue 1 Jakub Jabłoński

Polski bramkarz z ogromnym wyróżnieniem! Został doceniony VALERY HACHE/AFP/East News

Ligue 1. Marcin Bułka, czyli podstawowy bramkarz OGC Nice we wtorek wieczorem został nominowany do nagrody gracza miesiąca francuskiej ekstraklasy. Fenomenalne występy polskiego golkipera zostały dostrzeżony przez władze ligi. W poprzednim miesiącu Polak zanotował dwa czyste konta i dzięki jego fenomenalnej postawie drużyna z Lazurowego Wybrzeża zajmuje wysokie drugie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji.