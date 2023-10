Michał Probierz o pominięciu Jana Bednarka: Nie został kozłem ofiarnym. Kamil Grosicki? Bardzo go szanuję. Prezentuje formę reprezentanta

Michał Probierz o powołaniach do reprezentacji Polski

Według pierwszej listy na zgrupowanie oprócz Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego miał przylecieć Bartłomiej Drągowski. Wczoraj okazało się, że z powodów osobistych zastąpi go Marcin Bułka. Kontuzja wykluczyła natomiast Tymoteusza Puchacza. W jego miejsce dowołany został Bartłomiej Wdowik. - Zdaję sobie sprawę, że było sporo kontrowersji z wyborem bramkarzy. Nie chcieliśmy zmieniać hierarchii. Wojtek Szczęsny bardzo dobrze się czuł w tym "układzie" (Szczęsny, Skorupski, Drągowski - red.). Przez lata ten układ był powoływany . Nie chcieliśmy tego burzyć, tym bardziej że na tej pozycji nie mamy problemów. Mam nadzieję, że u Bartka Drągowskiego się wszystko ułoży. Były to tylko i wyłącznie sprawy osobiste. Po telefonie od niego wspólnie uznaliśmy, żeby nie przyjeżdżał na kadrę. Dlatego dowołaliśmy Marcina Bułkę. Czasami tak jest, że w życiu reprezentacyjnym nie każdy będzie powoływany, ale dowoływany. Chwała Marcinowi za jego chęci - podkreślił Probierz.

Michał Probierz przyznał, że odbył rozmowę z Robertem Lewandowskim, który wypadł z powodu kontuzji. - Jeżeli ktoś powie, że jest zadowolony z powodu braku najlepszego napastnika to nie byłby to trener, który chce wygrywać. Reprezentacje młodzieżowe przygotowały mnie do trudnych sytuacji. Dopiero na koniec weekendu wiadomo, kto jest zdrowy. Pierwszą listę powołanych przekazaliśmy dopiero w czwartek wieczorem, kolejną w niedzielę przed północą, gdy mecz kończył Piotrek Zieliński i musieliśmy dokonać dwóch zmian - zaznaczył selekcjoner.

Michał Probierz - pochwalił Grosickiego, nie skreśla Bednarka

Ciepłe słowa pod swoim adresem usłyszał od selekcjonera skrzydłowy Pogoni Szczecin. - Szanuję bardzo Kamila Grosickiego. Jest nam potrzebne jego doświadczenie. Nie można zwariować i zmienić wszystkich zawodników, doprowadzić do tego, że będą tylko nowi. Ktoś musi ich pokierować w szatni, uspokoić. Kamila znam dobrze. Prezentuje formę reprezentanta i zasługuje na grę - stwierdził Probierz.

Decyzją trenera niegrający w Romie Nicola Zalewski został przesunięty do kadry młodzieżowej. - Przeprowadziłem rozmowę z Nicolą . Wspólnie ustaliliśmy, że zagra dla U-21. Chce się tam odbudować. Myślę, że w klubie też to docenia i jak wróci to zostanie podstawowym zawodnikiem - zaznaczył Probierz. - Grzegorza Krychowiaka nie miałem w kadrze, więc trudno mi powiedzieć, czy będzie mi go brakować. W imieniu kibiców i innych selekcjonerów pozostaje mi podziękować, że przez tyle lat godnie reprezentował Polskę.