Michał Probierz o rywalach reprezentacji Polski w barażach o Euro 2024: My generalnie jesteśmy pesymistami

Michał Probierz o barażach Euro 2024 z udziałem reprezentacji Polski

Ukraina najdłużej walczyła o bezpośredni awans. W poniedziałek nie przyznano jej jedenastki w meczu z Włochami, których dzięki remisowi 0:0 ominęła perspektywa gry w barażach. - Oglądałem to spotkanie, ale w ogóle się nie emocjonowałem. Nie mamy żadnego wpływu na losowanie - podkreślił Probierz pytany o ewentualnego rywala w finale baraży. Póki co mówił więc o Estonii, naszym przeciwniku w pierwszym meczu.

Polska zagra 21 marca z Estonią na PGE Narodowym. Stawką jest awans do finału baraży o Euro . Z kim przyjdzie rozegrać decydujący mecz? To już nie jest takie proste. Walia jak półfinalista czeka bowiem na czwartkowe losowanie (21 listopada), w którym dowie czy się czy jej rywalem będzie Finlandia, Ukraina albo Islandia.

Michał Probierz optymistą przed barażami o Euro 2024

Dziennikarze dopytywali selekcjonera, w czym upatruje optymizmu przed barażami. - Odnoszę takie wrażenie, że przyszedłem do reprezentacji, były w niej same zwycięstwa, a ja doprowadziłem do momentu, że jest kiepsko. Przypomnę: nie przegraliśmy żadnego z czterech meczów. Może zespół miał trochę wahań, nie wygrał ważnych spotkań, ale pokazuje się z dobrej strony, miał dużo debiutantów i wierzę, że nie będzie takiego splotu okoliczności jak ostatnio, kiedy wypadli piłkarze. Gdybanie nie jest w moim charakterze, ale widać jak na dłoni, ile znaczy Robert Lewandowski. Nie zgodzę się z krytyką, jaka spotkała go za Czechy. Po prostu zabrakło do niego zagrania w odpowiednim momencie - uznał selekcjoner.