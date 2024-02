Michał Probierz uderza w Marka Papszuna: Na pewne rzeczy sobie nie pozwolę. Niech robi karierę, ale nie moim kosztem

Papszun mówił, że wybór jest ustawiony. Probierz się nie zgadza

Wrzesień 2023 roku. Fernando Santos po kilku kompromitacjach w eliminacjach do Euro 2024 nareszcie został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Od razu ruszyła giełda nazwisk, a dziennikarze zaczęli prześcigać się w podawaniu kolejnych kandydatów. Na samym końcu wyścigu wyłoniło się dwóch faworytów - Marek Papszun , czyli były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa i Michał Probierz , którzy w przeszłości trenował Cracovię czy Jagiellonię Białystok. Ostatecznie wygrał ten drugi, co wzbudził niemałe emocje w środowisku piłkarskim.

- Nie miałem żadnych szans, to nie była rywalizacja. Brałem udział w czymś, co de facto nie istniało, dlatego nie czuję się przegrany. Prezes podjął decyzję już przed spotkaniem ze mną, że selekcjonerem zostanie Michał Probierz - powiedział Papszun.

Michał Probierz w programie "Godzina Zero" na "Kanale Zero" założonym przez Krzysztofa Stanowskiego odniósł się do słów Marka Papszuna.