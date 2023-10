Mistrzostwa Europy 2024. Reprezentacja Niemiec tylko zremisowała w sparingu z Meksykiem. Kadra niegotowa na Euro?

Niemcy zremisowali w sparingu z Meksykiem

Niemcy przygotowują się do Euro 2024, którego będą gospodarzem, więc nie uczestniczą w kwalifikacjach. Z powodu słabych wyników w spotkaniach towarzyskich we wrześniu zwolniony został trener Hansi Flick, a zastąpił go Nagelsmann, który debiutował w tej roli w dwóch meczach w Stanach Zjednoczonych.