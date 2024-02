Molde - Legia Warszawa ONLINE. Czas zdjąć klątwę, która trwa ponad 30 lat. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Bartosz Głąb

Molde - Legia LIVE! Czas zdjąć klątwę, która trwa ponad 30 lat PAP/Jarek Praszkiewicz

Molde - Legia Warszawa ONLINE. "Legioniści" polecieli do Norwegii, by przełamać serię, która trwa ponad 30 lat. Stołeczny klub ostatni mecz na wiosnę w europejskich pucharach wygrał w 1991 roku. Teraz stawką jest awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Gdzie oglądać spotkanie Molde - Legia Warszawa na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online. Pierwszy gwizdek w czwartek o godzinie 18:45. Zapraszamy do relacji LIVE w GOL24!