Molde - Legia Warszawa. Przewidywany skład na mecz w Norwegii. Kto za chorego Marka Guala?

Mecz Molde - Legia. Przewidywany skład [15.02.2024

Legia Warszawa pojawiła się w Molde bez dwóch piłkarzy: środkowego pomocnika Juergena Celkaki i napastnika Marka Guala, autora zwycięskiej bramki z Ruchem Chorzów (1:0) na Stadionie Śląskim w ubiegły piątek. Albańczyka w Polsce zatrzymała kontuzja, Hiszpana przeziębienie.

- Marc Gual jest chory, to nic poważnego. Już we wtorek nie czuł się najlepiej, w środę sytuacja się pogorszyła, więc nie było możliwe, by przyleciał z nami do Norwegii. Będzie gotowy do gry prawdopodobnie w najbliższym meczu ligowym. Jest jak jest. Musimy poradzić sobie z tym brakiem. Cały czas mamy wystarczającą liczbę graczy, by wystawić w czwartek silną jedenastkę - uważa trener Kosta Runjaić.

Kibice Legii zastanawiają się jak bardzo skład będzie różnić się od tego wystawionego na Ruch. Główne pytanie brzmi: kto za Guala, skoro drużyna wystąpi w takim samym ustawieniu.