Możliwi rywale Rakowa Częstochowa w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy. Kto przyjedzie do Sosnowca? Kiedy losowanie?

Potencjalni rywale Rakowa w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Awans do Ligi Mistrzów wiąże się nie tylko z gigantycznymi przygodami, ale i meczami z największymi klubami świata . W przypadku ogrania Kopenhagi Raków zostanie bowiem wylosowany z czwartego, najsłabszego koszyka. A w pierwszym, drugim i trzecim są naprawdę poważne firmy:

Żeby dostać się do Ligi Mistrzów, Raków musi odwrócić losy dwumeczu z FC Kopenhagą. W praktyce oznacza to tyle, że po porażce 0:1 w Sosnowcu trzeba wygrać różnicą dwóch bramek albo jedną i wówczas zawalczyć w dogrywce albo konkursie jedenastek, które zaważyły wcześniej o awansie Duńczyków kosztem Sparty Praga w III rundzie.

Potencjalni rywale Rakowa w fazie grupowej Ligi Europy

Jeśli ktoś uważa, że w rozgrywkach "pocieszenia" Rakowowi będzie łatwiej, to niech tylko spojrzy na pierwszy koszyk. Potencjalnie do Sosnowca może przybyć Liverpool Juergena Kloppa z Mohamedem Salahem w składzie, AS Roma Jose Mourinho i Nicoli Zalewskiego, albo rewelacyjny w Niemczech Bayer Leverkusen czy na przykład zawsze silny Ajax Amsterdam.