Naby Keita został zawieszony przez Werder Brema. Piłkarz odmówił wyjazdu na mecz

Naby Keita wrócił do Bundesligi. Miał odbudować się w niemieckim klubie

W przeszłości Gwinejczyk był jednym z najlepiej rozwijających się piłkarzy z kontynentu afrykańskiego. W 2014 roku został sprowadzony z francuskiego FC Istres do RB Salzburg. Po dwóch sezonach przeniósł się do RB Lipsk, gdzie pokazał się całej Europie. Jako jeden z czołowych pomocników Bundesligi trafił za 60 milionów euro do Liverpoolu.

Jednak na Wyspach Brytyjskich nie sprostał oczekiwaniom. Z angielskim klubem wygrał Premier League i Ligę Mistrzów, ale nie był czołowym graczem "The Reds". Latem zeszłego roku wrócił do Niemiec, gdzie w barwach Werderu Brema znów miał wrócić do wysokiej formy.