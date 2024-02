Najbardziej przehajpowani, czyli przereklamowani piłkarze. Polski ranking

Niektórzy przepadają przez kontuzje, inni m.in. przez pazerność agentów lub klubów za szybko opuszczają gniazdo, jeszcze pozostałym odbija sodówka albo po prostu brakuje talentu czy chęci do rozwijania kariery.

Najbardziej przereklamowani polscy piłkarze

Tych przypadków jest w każdym razie na pęczki. Pośród dwudziestolatków wybraliśmy kilku, którzy znaleźli się ostatnio na zakręcie - z różnych powodów. Są tu bohaterowie transferów za 10 czy 6 mln euro, ale też reprezentanci Polski czy mocni kandydaci do debiutu.

Pocieszające jest to, że wszyscy wymienieni mają przed sobą lata kariery i kto wie czy wkrótce nas nie zaskoczą w drugą stronę - czyli in plus. Oby, bo Robert Lewandowski wiecznie nie będzie sławić Polski poza jej granicami...