Najdrożsi piłkarze grający na zapleczu PKO Ekstraklasy. Dominacja zawodników Lechii Gdańsk! Oto układ sił w Fortuna 1. Lidze LISTA

Najdrożsi piłkarze w Fortuna 1. Lidze

Na tym szczeblu rozgrywkowym również - podobnie do PKO Ekstraklasy - sporo się dzieje. O awans do najwyższej klasy rozgrywkowej walczy sześć zespołów, a kolejne takie jak Wisła Płock, Miedź Legnica czy Odra Opole niebezpiecznie się zbliżają do miejsc gwarantujących udział w barażach i bój o dodatkowe miejsce premiujące awansem do naszej kochanej ekstraklasy.

Emocji na koniec sezonu może, więc nie brakować. Pytanie jednak - która z ekip ma najdroższych piłkarzy, którzy walczą o zrealizowanie celu nadrzędnego - awans do PKO Ekstraklasy? Jak się okazuje według zestawienia CIES Football Observatory takim klubem jest Lechia Gdańsk. Pierwsze cztery miejsca zajmują piłkarze właśnie gdańskiego klubu, który spadł w poprzednich rozgrywkach właśnie na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej.