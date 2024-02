Najlepsze wiosenne mecze polskich klubów w europejskich pucharach

Polskie kluby może regularnie masowo nie grają w europejskich pucharach, ale od czasu do czasu potrafią w nich jakoś namieszać. Oczywiście, od momentu utworzenia Ligi Konferencji obecność naszych przedstawicieli w Europie jest zdecydowanie ułatwiona, bo jakość drużyn, które rywalizują w - z założenia - najsłabszej odnodze europejskich pucharów jest po prostu zbliżona. Śmiało można nawet stwierdzić, że Liga Konferencji jest skrojona pod polskie kluby!

Ale... cofnijmy się o kilka lat. Jak to wtedy wyglądało? Polskie kluby również potrafiły awansować do najważniejszych europejskich rozgrywek. Ba! Nawet raz udało się do Ligi Mistrzów. Legia Warszawa w sezonie 2016/17 dokonała czegoś niemożliwego i nieosiągalnego dla reszty ekip z PKO BP Ekstraklasy. "Wojskowi" awansowali do elitarnych rozgrywek spod egidy UEFA eliminując w ostatniej rundzie irlandzkie Dundalk FC. Potem po rywalizacji w grupie z takimi markami jak Real Madryt, Borussia Dortmund oraz Sportingiem Lizbona udało się zająć trzecie miejsce, które gwarantowało przedłużenie europejskiej przygody na wiosnę. Tyle że już w mniej cenionych rozgrywkach.