Największe niespodzianki w powołaniach Michała Probierza. Są wielkie powroty. Młody zawodnik z szansą na debiut [LISTA]

Powołania Michała Probierza. Największe zaskoczenia

Reprezentacja Polski już niemal całkowicie straciła szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jedno spotkanie eliminacji - z Czechami. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, nie jesteśmy faworytem tego starcia. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godzinie 20:45.

Jeśli Polacy chcą zakwalifikować się do Euro 2024, podstawowym warunkiem będzie oczywiście pokonanie w swoim ostatnim występie Czechów, jednak chronologicznie pierwszym - zwycięstwo lub remis Albanii w Kiszyniowie tego samego dnia w meczu, który rozpocznie się nieco wcześniej. Jeżeli Mołdawia wygra, nawet zwycięstwo Polski nic już jej nie da. Jeśli Albania pokona Mołdawię, to trzy dni później w Ołomuńcu Biało-Czerwonym potrzebne będzie albo zwycięstwo, albo remis Mołdawii z Czechami. Natomiast jeśli w Kiszyniowie będzie remis, to Polskę w ostatniej serii meczów "uratuje" jedynie podział punktów w Ołomuńcu.