Najwyżej oceniane karty w grze piłkarskiej EA Sports FC 24. Na którym miejscu jest Robert Lewandowski? [RANKING]

EA Sports FC 24. Najlepsze karty w grze piłkarskiej

Najpopularniejszym trybem w grze jest Ultimate Team , gdzie gracze zbierają karty zawodników. Skład musi być przemyślany, aby zgranie piłkarzy było na wysokim poziomie. W tym celu najlepiej posiadać graczy z tej samej narodowości, ligi lub klubu. Obecna edycja jest przełomowa, gdyż w trybie Ultimate Team pojawią się także... kobiety . To absolutna rewolucja w świecie gier piłkarskich.

FIFA to seria gier od EA Sports, która na przestrzeni lat zyskiwała coraz większą popularność. Który kibic nie marzy o stworzeniu własnej drużyny z Leo Messim i Cristiano Ronaldo ? Amerykańska firma w tym roku dokonała rewolucji i odeszła od popularnej nazwy. Od teraz FIFA to "FC". Premiera 29 września 2023 roku .

Erling Haaland z Manchesteru City, który w poprzednim sezonie pobił rekord strzelonych bramek w Premier League zostanie najwyżej ocenioną kartą. Norweg zgromadził łącznie 36 goli w lidze. We wszystkich rozgrywkach wystąpił 57 razy. Strzelił 56 goli i dorzucił jeszcze 9 asyst. Tyle samo punktów będzie miał Kylian Mbappe , dla którego poprzedni sezon nie był zbyt udany. Francuz w finale mundialu przegrał z Messim. Ligi Mistrzów też nie udało się wygrać. Jedynym pocieszeniem jest ligowe mistrzostwo. Jego indywidualne statystyki mogą imponować - 56 meczów, 54 gole, 13 asyst.

Robert Lewandowski dostał ocenę 90. To oznacza, że EA zabrało Polakowi jeden punkt "overall'a" w porównaniu do poprzedniej edycji. Niektórzy kibice twierdzą, że 90 to nadal zbyt wiele, gdyż ostatnia kampania w wykonaniu "Lewego" nie była bardzo dobra. Kapitanowi reprezentacji Polski został przypisany atrybut "potężne główki". Jego najlepszą statystyką są strzały - aż 91. W dodatku napastnik ma cztery gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. Pełny opis karty Lewandowskiego można znaleźć w tym miejscu.

www.ea.com

Najwyżej ocenione karty w EA Sports FC 24 - KOBIETY: