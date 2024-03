Nicola Zalewski po meczu reprezentacji Polski w barażach Euro 2024 o asyście do Piotra Zielińskiego: "Musi mi podziękować"

Nicola Zalewski z fantastycznym występem w meczu baraży Euro 2024

Goście od pierwszych minut mieli duże problemy z zatrzymaniem Nicoli Zalewskiego. W pierwszej połowie kilkukrotnie z łatwością ogrywał przeciwników, ale bramka dla reprezentacji Polski padła po asyście Jakuba Piotrowskiego i precyzyjnemu uderzeniu Przemysława Frankowskiego.

Jednak w drugiej połowie piłkarz AS Romy wszedł na jeszcze wyższy poziom, co od razu przełożyło się na wynik. W 50. minucie przebojowo wpadł w pole karne Estonii, zwiódł dwójkę rywali i zagrał perfekcyjnie na głowę Piotra Zielińskiego, któremu pozostało tylko wpakować ją do bramki.

- jakoś musi mi podziękować - nawiązał do asysty w pomeczowym wywiadzie dla TVP 22-letni skrzydłowy.

W końcówce meczu Zalewski jeszcze dwukrotnie popisał się swoim geniuszem. W 73. minucie zagrał mocno wzdłuż pola karnego, niefortunnie interweniujący obrońca reprezentacji Estonii, wpakował piłkę do własnej bramki. Natomiast chwilę później wyłożył piłkę do Sebastiana Szymańskiego, który zdobył swoją pierwszą bramkę od stycznia.