Oceny piłkarzy reprezentacji Polski po meczu z Estonią. Nicola Zalewski mijał rywali jak pachołki. Świetny Jakub Piotrowski

Oceny reprezentacji Polski. Nicola Zalewski MVP

Nicola Zalewski zagrał kolejne fantastyczne spotkanie w reprezentacji Polski. Już w pierwszych minutach gracz AS Romy świetnie wchodził pod pole karne rywala prowokując rywala do błędów. Dwa razy na jego sztuczki nabrał się Miksim Paskotsi, który otrzymał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska. W drugiej połowie Zalewski świetnie wrzucił w pole karne do Piotra Zielińskiego, który wykończył akcji głową i zwiększył przewagę Biało-Czerwonych. 15 minut przed końcem meczu 22-latek popędził prawym skrzydłem, podał w pole karne, ale futbolówkę trącił jeden z obrońców, który wpakował ją do własnej bramki.