Nie tylko reprezentacja Polski! Media: Oni również będą się w Polsce przygotowywać do Euro 2024

Turcja będzie przygotowywać się do Euro 2024 w Polsce

Jak poinformował Dawid Dobrasz z Meczyki.pl jedna z uznanych reprezentacji na Starym Kontynencie zdecydowała się swoje przygotowania do Euro 2024 przeprowadzić w Polsce. Konkretnie w Opalenicy od 3 czerwca. Mowa w tym miejscu o reprezentacji Turcji, która trafiła do wymagającej grupy. Czekać ich będzie rywalizacja m.in. z Portugalią, w której dalej bryluje Cristiano Ronaldo. Poza nim zmierzą się z Gruzją oraz dobrze nam znanymi Czechami z eliminacji do turnieju dla polskiej reprezentacji. Biało-Czerwoni mierzyli się z nimi dwa razy. Ani razu nie wygrali.

Podopieczni Vicenzo Montelli na taki ruch się zdecydowali przede wszystkim ze względu na logistykę. Przed turniejem 10 czerwca zmierzą się w meczu towarzyskim w Warszawie z reprezentacją Polski. Tym samym unikną długiej podróży do stolicy Polski czy później do niemieckich miast, w których będą rozgrywać swoje spotkania. Z Gruzją oraz Portugalią zagrają w Dortmundzie na Signal Iduna Park. Z kolei z Czechami w Hamburgu na Volksparkstadion.