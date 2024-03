Niemcy zremisowały z Kosowem w kwalifikacjach młodzieżowego Euro. Reprezentacja Polski pozostała liderem grupy

Młodzieżowa reprezentacja Niemiec niespodziewanie straciła punkty

Niemiecka młodzieżówka jest zdecydowanym faworytem grupy, do bezpośredniego awansu do Euro do lat 21, które w 2025 roku zostanie rozegrane na Słowacji. Nasi zachodni sąsiedzi do tej pory szli przez kwalifikacje jak burza. W 4 pierwszych spotkaniach zdobyli komplet punktów oraz strzelili aż 13 goli.

Rywalizacja z Kosowem miała być kolejnym łatwym zwycięstwem. Jednak rywal postawił bardzo trudne warunki i niespodziewanie zdołał wywieźć punkt z ciężkiego terenu.