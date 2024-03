Reprezentacja Polski do lat 21 rzutem na taśmę pokonała Izrael. Kajetan Szmyt bohaterem spotkania Bartosz Głąb

Reprezentacja Polski do lat 21 po emocjonującym meczu pokonała Izrael w kwalifikacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy Izrael 2:1. "Biało-Czerwoni" już w 5. minucie stracili bramkę, ale po przerwie zwycięstwo zapewniła dwójka rezerwowych. Na listę strzelców wpisali się Maksymilian Pingot oraz Kajetan Szmyt. We wtorek podopieczni Adama Majewskiego zagrają na Stadionie Śląskim z Bułgarią.