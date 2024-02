Nowy stadion dla Rakowa Częstochowa? Prezydent miasta się wypowiedział. "Rozpoznamy potrzeby w zakresie obiektu sportowego"

- Dziś podpisujemy umowę w sprawie II etapu rozbudowy stadionu. Będzie dotyczył budowy 2 boisk treningowych z zapleczem sanitarnym i medycznym, rozbudowy dwóch budynków klubowych o część regeneracyjno-rehabilitacyjną, szkoleniową, a także sale treningowo-dydaktyczne i zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów. Koszt to ponad 18 milionów złotych. Realizacja będzie prowadzona do połowy przyszłego roku, a 9 234 000 złotych to kwota dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - dodał Matyjaszczyk