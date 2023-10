Oficjalnie: Czesław Michniewicz zwolniony z Abha Club. Na stanowisku trenera saudyjskiego klubu był tylko 111 dni

Tylko 111 dni trwała przygoda Czesława Michniewicza z saudyjskim futbolem. 12 czerwca były selekcjoner został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener saudyjskiego klubu. Szkoleniowiec zakończył przygodę z reprezentacją Polski na przełomie 2022 i 2023 roku. 53-latel był łączony z wieloma klubami takimi jak Dynamo Kijów czy Aberdeen, ale ostatecznie zdecydował się na bardziej egzotyczną przygodę.

Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty rozmawiał z wiceprezesem saudyjskiego klubu. Dziennikarz zapytał czemu wybór padł właśnie na Czesława Michniewicza. Odpowiedź działacza może nieco zdziwić polskich kibiców.

- Cała społeczność Abhy, mówię tu zarówno o kibicach, jak i działaczach, jest bardzo zadowolona z tego, że udało nam się podpisać kontrakt z trenerem Michniewiczem. A dlaczego właśnie on? Nie ma co ukrywać, że jednym z głównych powodów było to, że widzieliśmy, jak świetną pracę wykonał na mistrzostwach świata w Katarze - powiedział Fahad Almofareh.