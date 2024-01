Oficjalnie: Kamil Grabara zostaje w Danii. Polak przeniesie się do Wolfsburga dopiero latem. Klauzula wygasła

Kamil Grabara zostanie w Danii jeszcze pół roku

Kamil Grabara został kupiony przez VfL Wolfsburg za 13,5 mln euro we wrześniu 2023 roku, ale przenosiny do niemieckiego klubu mogłyby odbyć się najwcześniej w zimowym okienku transferowym (styczeń 2024). "Wilki" jednak nie skorzystały w klauzuli, która była zapisana w umowie i nie zdecydowały się na transfer Polaka w środku sezonu. Wolfsburg chce poczekać na przyjście golkipera do lata. FC Kopenhaga w czwartek oficjalnie ogłosiła, że Grabara będzie grał w Danii jeszcze pół roku.

Kamil Grabara miał zaledwie 17 lat kiedy wyjechał z Polski do Anglii. Młody bramkarz dołączył do Liverpoolu, gdzie występował w młodzieżowych drużynach. Najwięcej występów uzbierał w kadrze U21, gdzie zagrał aż 34 razy. Niestety Jurgen Klopp nigdy nie pozwolił mu wyjść na murawę w seniorskiej drużynie. W poszukiwaniu minut Grabara udał się na wypożyczenie do duńskiego zespołu Aarhus GF (2019 i 2020-2021) oraz Huddersfield Town (2020-2021). Występy w ekipie ze Skandynawii wypromowały go na tamtejszym rynku. W 2021 roku FC Kopenhaga wykupiła Polaka za 3,5 mln euro. Grabara na przestrzeni lat stał się czołowym bramkarzem nie tylko w Danii, ale także w Europie. W ekipie Wolfsburga zastąpi Koena Casteelsa, który w obecnym sezonie zagrał w 13 meczach Bundesligi.