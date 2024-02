Oficjalnie. Marouane Fellaini zakończył karierę. Były piłkarz Manchesteru United i Evertonu zdecydował się zawiesić buty na kołku

Marouane Fellaini zakończył karierę

Belgijski piłkarz przez lata świetnie się kojarzył kibicom angielskiej klasy rozgrywkowej. 36-latek w swojej karierze zanotował epizody w Manchesterze United oraz później w Evertonie. W tym pierwszym klubie z Old Trafford Belg przedstawił się fanom jako sympatyczny człowiek z charakterystycznym afro. Do "Czerwonych Diabłów" sprowadził go właśnie z klubu z Goodison Park następca legendarnego trenera Sir Alexa Fergusona - David Moyes.