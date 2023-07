Oficjalnie: Mikkel Kirkeskov w Zagłębiu Lubin. Były mistrz Polski znowu pod skrzydłami Waldemara Fornalika

- To zawodnik sprawdzony na polskich boiskach, a swoją wartość potwierdził również na poziomie 2. Bundesligi. Tym samym udało nam się zwiększyć rywalizację w naszym zespole na pozycji lewego obrońcy. Wierzymy, że Mikkel okaże się wzmocnieniem dla Zagłębia, pomoże drużynie na boisku, a także wesprze swoim doświadczeniem naszych najmłodszych piłkarzy - zaznaczył prezes Zagłębia Michał Kielan .

- Jestem bardzo zadowolony z podpisania kontraktu z Zagłębiem. Nie mogę się już doczekać, kiedy rozpocznę treningi z drużyną i jestem podekscytowany nową przygodą w mojej karierze. Wierzę, że wspólnie z zespołem jak i całą społecznością klubu osiągniemy nasze cele. Ze swojej strony chciałbym tylko powiedzieć, że będę mocno pracował, by tak się stało - powiedział Kirkeskov po złożeniu podpisu.

W letnim oknie Zagłębie przeprowadziło zakrojoną na szeroką skalę ofensywę transferową. Do klubu przyszli pomocnicy Serhij Bułeca , Damian Dąbrowski i Marek Mróz , obrońca Michał Nalepa czy napastnik Juan Munoz . Z kolei z Aarhus za 600 tysięcy euro wykupiono napastnika Dawida Kurminowskiego .

Nowy nabytek Piasta przez ostatnie 2,5 roku występował na poziomie 2. Bundesligi w Holstein Kiel. Zanim trafił do Polski grał w duńskich Aarhus GF oraz Odense BK, a także w norweskim Aalesund.

Transfery Zagłębia Lubin - lato 2023

Przyszli: Serhij Bułeca (wypożyczenie, Zoria Ługańsk), Michał Nalepa (wolny transfer, ostatnio Lechia Gdańsk), Dawid Kurminowski (wykup, 600 tys. euro, Aarhus), Damian Dąbrowski (transfer definitywny, około 300 tys. euro, Pogoń Szczecin), Mikkel Kirkeskov (wolny transfer, KSV Holstein Kiel), Marek Mróz (wolny transfer, Resovia)

Odeszli: Łukasz Łakomy (transfer definitywny, około 2 mln euro, Young Boys Berno), Martin Doleżal (rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron), Kacper Bieszczad (wypożyczenie, Raków Częstochowa), Mateusz Bartolewski (koniec kontraktu, Ruch Chorzów), Filip Starzyński (koniec kontraktu, Ruch Chorzów), Jakub Świerczok (koniec kontraktu, Omiya Ardija), Sasa Żivec (koniec kontraktu, szuka klubu), Dawid Pakulski (Wieczysta Kraków), Damian Oko (Stal Stalowa Wola), Jakub Żubrowski (koniec kontraktu, Kotwica Kołobrzeg).

Przedłużyli kontrakty: Bartłomiej Kłudka (do czerwca 2026), Sokratis Dioudis (do czerwca 2026), Jasmin Burić (do czerwca 2024).

Wrócili z wypożyczeń: Kamil Kruk (Stal Mielec), Patryk Kusztal (Chrobry Głogów).