Oficjalnie: Superpuchar Europy w 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie

Superpuchar Europy 2024 w Warszawie

Wybór Warszawy jako organizatora meczu potwierdził we wtorek Komitet Wykonawczy UEFA. Do tej pory Polska nigdy nie zorganizowała Superpucharu, ani tym bardziej finału Ligi Mistrzów. Dwa razy gościliśmy za to finalistów Ligi Europy. Najpierw w Warszawie, kiedy triumfowała Sevilla Grzegorza Krychowiaka (2015 rok), potem w Gdańsku gdzie Villarreal okazał się lepszy w rzutach karnych od Manchesteru United (2021 rok).

Decyzją UEFA Polska zgarnęła nie tylko Superpuchar w 2024 roku, ale i finał Ligi Konferencji w 2025 roku. Wtedy najlepsze drużyny tych rozgrywek przyjadą do Wrocławia.

– To dla nas bardzo dobry czas. Mamy za sobą mistrzostwa Europy do lat 21, mistrzostwa świata do lat 20, a przed nami, oprócz finału Ligi Konferencji Europy i meczu o Superpuchar Europy, także mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Rzadko się zdarza, by organizację tak wielu imprez międzynarodowej rangi powierzano tej samej federacji. Jest to dla nas wielki powód do dumy – uważa sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.

Tegoroczny Superpuchar Europy zorganizowano 16 sierpnia w greckim Pireusie. Manchester City po rzutach karnych pokonał Sevillę.