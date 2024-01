Transfer z Lecha Poznań do Śląska Wrocław? Oskar Tomczyk rozważył cztery oferty z PKO Ekstraklasy

Oskar Tomczyk. Z rezerw Lecha Poznań do Śląska Wrocław?

W Lechu młodzi piłkarze z Akademii zazwyczaj przechodzą szkołę życia w drugoligowych rezerwach lub/i na wypożyczeniach do zespołów z 1 ligi, by potem zaistnieć w pierwszym zespole. Tomczyk całej tej ścieżki nie przejdzie, choć jako reprezentant Polski do lat 17 też się bardzo dobrze zapowiada.

Śląsk Wrocław, transfery: Trzej nowi piłkarze już są

Przed Tomczykiem (rocznik 2006) szansa na debiut w PKO Ekstraklasie. W Lechu grał dotąd jedynie w rezerwach. Jesienią przeciw Garbarni Kraków (3:0) strzelił pierwszego gola na poziomie 2 ligi.

Jeśli Tomczyk będzie kandydatem do gry w ataku, a nie na skrzydle to w Śląsku przyjdzie mu rywalizować z liderem strzelców ligi, Erikiem Exposito oraz zakontraktowanym niedawno Patrykiem Klimalą. Wszystko wskazuje na to, że najpierw zawodnik zostanie przypisany do drugoligowych rezerw.

Tak niedawno o planach transferowych Śląsk pisał dyrektor sportowy David Balda: - Pracujemy nad 3 transferami do II. drużyny z potencjałem do 1. zespołu (chcemy 2 reprezentantów 2006 roku, kolejny z rocznika 2005) - cytat z wpisu na portalu X (dawniej Twitter).