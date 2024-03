Ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem na finał z Walią w barażach o Euro 2024. Przemysław Frankowski ćwiczył sam

Mecz Walia - Polska: Przemysław Frankowski nie trenuje z drużyną

W czwartek Frankowski poprosił o zmianę w przerwie meczu z Estonią. Piłkarz z francuskiego Lens przeszedł dzień później badania, które wykluczyły poważny uraz, jak w przypadku Matty'ego Casha. Jednocześnie poinformowano jednak, że występ z Walią stoi pod znakiem zapytania.

- Przemek Frankowski doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – poinformował lekarz reprezentacji, doktor Jacek Jaroszewski.

Baraże o Euro 2024: gra Polska, mecz w Polsce, sędziuje Polak

W piątek piłkarze mieli wolne od zajęć. Do treningów wrócili w sobotę. Ostatnie, niedzielne ćwiczenia przed wylotem z Warszawy do Cardiff odbyły się z udziałem Frankowskiego, który - przynajmniej przez kwadrans dostępny dla mediów - trenował nie z drużyną, lecz indywidualnie. Pracował tak jako jedyny w 26-osobowym gronie.