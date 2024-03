Wojciech Kowalczyk podał swój skład na mecz Walia - Polska. Zmienił trzech piłkarzy i ustawienie drużyny

Skład na mecz Walia - Polska. Kowalczyk chce ważnych zmian

Do awansu na Euro w Niemczech został jeden krok - najtrudniejszy. Trzeba pokonać Walię i to na wyjeździe w Cardiff, gdzie w czwartek poległa Finlandia (1:4). - Nastroje są dobre. Mam nadzieję, że będziemy cieszyć się grą, żeby to nie była męczarnia - zaznaczył na niedzielnej konferencji pomocnik Bartosz Slisz.

Jaki skład powinien wystawić selekcjoner Probierz? Wojciech Kowalczyk w Kanale Sportowym domaga się ważnych zmian. Chciałby, żeby reprezentacja Polski wyszła nie trzema obrońcami, lecz klasycznie czterema.

W jedenastce popularnego Kowala na lewej stronie został ustawiony Jakub Kiwior, który grał tak ostatnio w Arsenalu za co zbierał świetne recenzje. Na drugim boku ekspert widzi Bartosza Bereszyńskiego, a więc zawodnika spoza kadry meczowej na Estonię.