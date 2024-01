Ostre słowa krytyki hiszpańskich dziennikarzy w kierunku Roberta Lewandowskiego. "Nie wnosi nic do Barcelony"

Robert Lewandowski w styczniu zaliczył niezłą passę, gdyż Polak strzelił trzy gole w trzech meczach z rzędu. Niestety dobra forma doświadczonego napastnika FC Barcelony się skończyła. "Lewy" w niedzielnym meczu z Realem Betis zagrał bardzo słabo. Co prawda 35-latek strzelił gola do pustej bramki, ale sędziowie VAR szybko anulowali trafienie, gdyż "Lewy" był na spalonym. Trener Xavi po godzinie gry zdecydował się zdjąć Lewandowskiego. Szkoleniowiec tłumaczył po spotkaniu, że chciał dokonać pewnych zmian w ofensywie.

- Potrzebowaliśmy tego, by dziewiątka atakowała głębię. Kiedy piłkę otrzymywali w "kwadracie" Ferran, Joao Felix, przez chwilę Fermin, przede wszystkim Pedri, to dziewiątka miała atakować przestrzeń. Jeśli jest jakaś cecha, którą ma Vitor Roque i może okazać się decydująca, to jest nią właśnie to. Bardzo dobrze atakuje przestrzenie, robi to cały czas. Dlatego dokonałem zmiany, ale nie po to, by na kogokolwiek wskazywać palcem. Zawsze trzeba ulepszać drużynę tak, jak uznam, że to odpowiednie dla meczu. Robert nadal będzie dla nas bardzo ważny - TVP Sport cytuje Xaviego.