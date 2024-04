Oto droga reprezentacji Polski do Euro 2024. Przypominamy wszystkie mecze eliminacji i baraży do niemieckiego turnieju Jakub Jabłoński

Wideo

Reprezentacja Polski w marcu udanie zakończyła baraże o Euro 2024, które były konsekwencją słabych w jej wykonaniu eliminacji do niemieckiego turnieju. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Biało-Czerwoni licząc tylko mecze grupowe kwalifikacji wygrali tylko z Albanią na PGE Narodowym (1:0) oraz dwa razy z Wyspami Owczymi (2:0, 2:0). Przypominamy wszystkie mecze eliminacji do Euro 2024 - przeżyjmy to jeszcze raz!