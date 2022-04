Paragraf na ultrasa. Oprawa kibiców Górnika Zabrze na meczu z Lechią Gdańsk [ZDJĘCIA]

8432 widzów obejrzało z trybun przy Roosevelta mecz Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk (1:3). W trakcie pierwszej połowy kibice zaprezentowali oprawę. Przedstawili na niej ultrasa-przestępcę, na którego spogląda oko kamery, by ponieść go do odpowiedzialności karnej z art. 59 za wniesienie środków pirotechnicznych na imprezę masową:Art. 59. bezp. impr. mas.Odpowiedzialność karna za wnoszenie lub posiadanie na imprezie broni1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Fot Arkadiusz Gola