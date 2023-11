Patryk Klimala rozwiązał kontrakt z izraelskim Hapoelem Beer Szewa. Media: Do gry o napastnika dołączył Raków Częstochowa

Patryk Klimala rozwiązał kontrakt z Hapoelem Beer Szewa. Jest do wzięcia za darmo!

Stało się to miało być nieuniknione. Patryk Klimala zakończył oficjalnie swój izraelski rozdział w Hapoelu Beer Szewa . Polski napastnik z uwagi na napiętą sytuację polityczną w tym kraju zdecydował się na niekontynuowanie swojej kariery na Bliskim Wchodzie. Wraz ze swoim agentem 25-latek w piątek rozwiązał swoją dotychczasową umowę, która obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku .

Kolejka chętnych po polskiego napastnika!

Jak się okazuje do gry o snajpera wkroczył również mistrz Polski z poprzedniego sezonu - Raków Częstochowa. "Medaliki" chcą wykorzystać sytuację, w które napastnik jest do wzięcia za darmo i zakontraktować go u siebie, przy Limanowskiego - informuje na portalu X (dawniej Twitter) dziennikarz TVP Sport - Bart Wieczorek.