Śląsk Wrocław dopina transfer Patryka Klimali. Media: Polski napastnik blisko porozumienia z drużyną Jacka Magiery

Patryk Klimala w Śląsku Wrocław? Dziennikarz ujawnia szczegóły!

Łatwo o ten ruch jednak nie będzie. Skomplikowanie wynika głównie z wciąż trwającej umowy Klimali z izraelskim klubem. Z Hapoelem Polak związany jest jeszcze do 30 czerwca 2026 roku . W każdym razie ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, 25-latek chciałby rozwiązać rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron.

Śląsk Wrocław pomaga polskim snajperom. Świderski trenuje z drużyną

Dodatkowo we wtorek media obiegła informacja, że Karol Świderski, który na co dzień gra w Charlotte FC będzie trenował ze Śląskiem Wrocław. Sezon MLS się skończył, a napastnik chce utrzymać formę. Przypadek Świderskiego jest jednak nieco inny, gdyż on trenuje z drużyną, a nie jak Klimala korzysta tylko z obiektów sportowych WKS-u.